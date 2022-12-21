Впервые с начала вторжения: Зеленский может поехать в Вашингтон

Сроки визита не разглашаются по соображениям безопасности

На фоне слухов о передаче ВСУ систем Patriot ряд западных СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский намерен 21 декабря выступить в Конгрессе США и, возможно встретиться с президентом США Джо Байденом.

Первыми эту информацию обнародовало издание Punchbowl News, а затем распространили другие издания и американские журналисты.

Ожидается, что Зеленский посетит Капитолий и встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

Если информация подтвердится, то это будет первой поездкой Зеленского за границу за триста дней российского вторжения. В Офисе президента эту информацию не комментировали.

При этом издание Axios сообщает, что в Капитолии уже начали усиливать охрану.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит американских законодателей за выделенную помощь и объяснит, почему Украине нужно больше финансирования.

В то же время источники издания отмечают, что судьба поездки будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также отправила коллегам письмо, в котором попросила физически присутствовать на заседании в среду вечером.

Издание CNN также сообщает, что Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом, однако в Белом Доме информацию комментировать отказались.

Как сообщалось ранее, накануне Зеленский посетил Бахмут, который является местом наиболее ожесточенных боев на всей линии фронта.