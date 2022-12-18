Лично заинтересован: Зеленский ответил, получит ли Украина системы Patriot

Глава государства регулярно проводит переговоры с иностранными коллегами, чтобы обеспечить Украину должным вооружением

Вопрос передачи Киеву современных американских систем ПВО Patriot стал весьма острым после усиления ракетных обстрелов со стороны россии. Президент Владимир Зеленский уверяет, что лично занят решением данной проблемы, делая все возможное, чтобы иностранные партнеры согласовали поставки подобного вооружения.

Больше деталей он раскрыл в интервью французским каналам TF1 и LCI, запись которого была опубликована в официальном Telegram-канале президента. П словам политика, стране серьезно нужно обновить системы противовоздушной обороны, и комплексы Patriot — одна из возможностей для этого.

Сейчас Зеленский очень часто общается с представителями правительств Соединенных Штатов, Франции и Италии. Эти государства наиболее могут способствовать получению Украиной новых средств ПВО.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь, — отвечает политик на вопрос о вероятных поставках "Патриотов". — В принципе, то очень для нас нужно… Для меня это важно — это мои личные отношения с президентом Байденом".

При этом Владимир Зеленский отметил, что в этом вопросе уже есть некий "позитив", что позволяет расценивать вероятность передачи таких систем как весьма высокую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Запад может согласиться предоставить Украине комплексы Patriot, однако у президента США Джо Байдена есть некоторое условие.