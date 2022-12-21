Зеленський полетел к Байдену: ключевые заявления и подробности визита в США (фото, видео)

Глава государства отправился в США

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 21 декабря совершил первый иностранный визит с момента начала российского вторжения. Его самолет приземлился в Вашингтоне.

В своем Telegram-канале он поделился фотографиями с места прибытия и рассказал о планах на этот визит. В этом материале "Телеграф" будет публиковать главные новости о визите президента Украины в США

21:10 Зеленский приехал к Белому дому, где его встретил Байден.

21:00 Зеленский отметил, что намерен поблагодарить американский народ, президента Джо Байдена и Конгресс за поддержку Украины.

"Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", — написал он.

По его словам, уже в следующем году Украина должна вернуть контроль над всеми своими территориями и вернуть свободу ее жителям.

Зеленский в США

Как сообщалось ранее, слухи о визите Зеленского в США начали распространяться вечером 20 декабря. Утром среды он лично подтвердил информацию, сообщив, что намерен обсудить в Вашингтоне предоставление военной и другой помощи Украине.

В ответ в администрации Байдена сообщили, что российское вторжение "вступает в новую фазу", а значит самое время лидерам США и Украины провести личную встречу.