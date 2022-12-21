Самое подходящее время: в Пентагоне раскрыли причину визита Зеленского в США

США обеспечат безопасность визита президента Украины в США и обратной дороги

Утром 21 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США. Президент Америки Джо Байден намекнул, что война в Украине вступает в новую фазу.

Об этом сообщает CNN.

Американский глава государства официально пригласил украинского президента в начале недели и в среду, 21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. После встречи двух президентов запланированы выступление Зеленского в Конгрессе и двусторонние встречи.

Джо Байден рассказал, зачем пригласил украинского коллегу в США. По его словам, война в Украине вступает в новую фазу.

"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем… в новую фазу этой войны, агрессии г-на путина, что сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", — сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, в программе CNN This Morning.

Лидеры двух государств обсудят дальнейшую военную и экономическую помощь США Украине, а также сохранение и усиление санкций против россии.

Также, вероятно, президенты обсудят деликатную тему — исход войны в Украине. Этот вопрос вызывает немало споров среди западных лидеров.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", — сказал Кирби.

Что касается путина, то он по-прежнему не заинтересован в дипломатическом решении конфликта. Его цель, наоборот, убить как можно больше мирных украинских жителей.

Поездка Зеленского в США связана с определенными рисками и все это понимают, включая самого украинского президента. Но, по словам Джона Кирби, США работают над тем, чтобы обеспечить безопасность поездки.

"Мы работаем в тесном контакте с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как через Соединенные Штаты, так и обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездках, насколько это возможно", — сказал представитель Пентагона.

Вместе с тем, чиновник отказался комментировать предоставление Украине систем противоракетной обороны Patriot. Военным понадобится много времени, чтобы научиться управлять новым оружием и это непременно будет учтено.

Ранее мы сообщали о том, что вероятно Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине в среду, в момент визита Владимир Зеленского. В него войдут и системы ПРО Patriot.