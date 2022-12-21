Теперь официально: в США подтвердили передачу Украине ЗРК Patriot и сделали важное уточнение

"Патриоты" войдут в очередной пакет вооружения для ВСУ, на который Вашингтон выделил почти 2 млрд долларов

Украина наконец-то получит зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом стало известно во время телефонной пресс-конференции в Белом доме, которая касалась предстоящего визита украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте администрации Джо Байдена, батарея Patriot, которую планируют передать Киеву, войдет в комплексный пакет помощи общей стоимостью около 2 млрд долларов. Кроме этого, США планируют предоставить и другие виды систем ПВО, в частности NASAMS, HAWK, Stinger и оружие против беспилотников.

"Завтра президент Байден объявит о предоставлении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность — батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", — отметил один из представителей Белого дома во время общения с журналистами.

По имеющейся информации, американцы будут проводить обучение бойцов ВСУ по управлению "Патриотами". Важно уточнить, что такие учения будут проходить на территории третьей страны, ее название не раскрывают.

"Это займет некоторое время, но украинские военные вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", — заявил американский чиновник.

О том, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно совершит первый за время полномасштабного вторжения зарубежный визит стало известно утром 21 декабря. В Белом доме ожидают, что его приезд поможет Конгрессу завершить работу над проектом по финансированию помощи Украине в 2023 году. Также ожидается одобрение представителями обеих партий очередного пакета помощи более чем на 40 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько установок Patriot входит в одну батарею, которую и собираются передать Украине.