Найкращий час: у Пентагоні розкрили причину візиту Зеленського до США

США забезпечать безпеку візиту президента України до США та зворотної дороги

Вранці 21 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирушив із офіційним візитом до США. Президент Америки Джо Байден натякнув, що війна в Україні входить у нову фазу.

Про це повідомляє CNN.

Американський глава держави офіційно запросив українського президента на початку тижня та в середу, 21 грудня Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона. Після зустрічі двох президентів заплановано виступ Зеленського у Конгресі та двосторонні зустрічі.

Джо Байден розповів, навіщо запросив українського колегу до США. За його словами, війна в Україні вступає у нову фазу.

"Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо... в нову фазу цієї війни, агресії пана Путіна, що зараз найкращий час для двох лідерів сісти віч-на-віч і поговорити", — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у програмі CNN This Morning.

Лідери двох держав обговорять подальшу військову та економічну допомогу США Україні, а також збереження та посилення санкцій проти росії.

Також, певно, президенти обговорять делікатну тему — результат війни в Україні. Це питання викликає чимало суперечок серед західних лідерів.

"Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про уявлення президента Зеленського про "справедливий світ" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми можемо допомогти Україні досягти цього", — сказав Кірбі.

Що стосується путіна, то він, як і раніше, не зацікавлений у дипломатичному вирішенні конфлікту. Його мета, навпаки, вбити якнайбільше мирних українських мешканців.

Поїздка Зеленського до США пов’язана із певними ризиками і всі це розуміють, включаючи самого українського президента. Але, за словами Джона Кірбі, США працюють над тим, щоб забезпечити безпеку поїздки.

"Ми працюємо в тісному контакті з ним та його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку як через Сполучені Штати, так і назад. Ми продовжуватимемо підтримувати його потреби в поїздках, наскільки це можливо", — сказав представник Пентагону.

Водночас урядовець відмовився коментувати надання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Військовим знадобиться багато часу, щоб навчитися керувати новою зброєю, і це неодмінно буде враховано.

Раніше ми повідомляли про те, що, ймовірно, Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні в середу, в момент візиту Володимир Зеленського. До нього увійдуть системи ПРО Patriot.