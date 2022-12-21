Тепер офіційно: в США підтвердили передачу Україні ЗРК Patriot та зробили важливе уточнення

"Патріоти" увійдуть до чергового пакету озброєння для ЗСУ, на який Вашингтон виділив майже 2 млрд доларів

Україна нарешті отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це стало відомо під час телефонної прес-конференції в Білому домі, яка стосувалася майбутнього візиту українського президента Володимира Зеленського.

Як повідомляється на сайті адміністрації Джо Байдена, батарея Patriot, яку планують передати Києву, увійде до комплексного пакету допомоги загальною вартістю близько 2 млрд доларів. Крім цього США планують надати й інші види систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, Stinger та зброю проти безпілотників.

"Завтра президент Байден оголосить про надання нового значного пакету допомоги Україні в сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність — батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", — зазначив один із представників Білого дому під час спілкування із журналістами.

За наявною інформацією, американці проводитимуть навчання бійців ЗСУ щодо керування "Патріотами". Важливо уточнити, що такі навчання проходитимуть на території третьої країни — її назву не розкривають.

"Це займе деякий час, але українські військові повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", — заявив американський чиновник.

Про те, що український лідер Володимир Зеленський справді здійснить перший за час повномасштабного вторгнення закордонний візит стало відомо вранці 21 грудня. У Білому домі очікують, що його приїзд допоможе Конгресу завершити роботу над проектом щодо фінансування допомоги Україні у 2023 році. Також очікується схвалення представниками обох партій чергового пакету допомоги на понад 40 млрд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки установок Patriot входить до однієї батареї, яку і збираються передати Україні.