Зеленский посетил Бахмут, где идут самые горячие бои — СМИ

Гарант наградил бойцов отличиями и подарками

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приехал в самую горячую точку ведения боевых действий — города Бахмут на Донетчине. Предварительно визит украинского лидера не анонсировался.

Об этом сообщили корреспонденты телеканала Freedom, а позже информацию о приезде Зеленского в комментарии для издания РБК-Украина подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", — объяснил спикер украинского гаранта.

Стоит отметить, что Бахмут до сих пор остается одной из самых горячих точек вдоль всей линии фронта. Каждый день и почти каждый час российские войска беспощадно бьют по населенному пункту из артиллерии, забрасывают его улицы бомбами, ракетами, уничтожают целые районы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский лидер Владимир Зеленский приехал с визитом в многострадальный город Херсон. Президент пообщался с жителями освобожденного города, который был деоккупирован от российских захватчиков 11 ноября и поздравил бойцов ВСУ с мощным успехом.