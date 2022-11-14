Укр

Зеленский посетил Херсон - СМИ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 14 ноября 2022, 11:09
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua

Херсон освободили от оккупации только три дня назад

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Херсон, который только 11 ноября был освобожден от российских оккупантов.

Об этом пишет авторитетное агентство Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий.

Отмечается, что в рамках визита Зеленский обратился к украинским военнослужащим.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал верховный главнокомандующий.

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#Херсон #Владимир Зеленский