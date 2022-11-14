Зеленский посетил Херсон - СМИ

Херсон освободили от оккупации только три дня назад

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Херсон, который только 11 ноября был освобожден от российских оккупантов.

Об этом пишет авторитетное агентство Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий.

Отмечается, что в рамках визита Зеленский обратился к украинским военнослужащим.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал верховный главнокомандующий.

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