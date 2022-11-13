На Херсонщине обнаружили сотни свидетельств военных преступлений россиян

Оккупанты оставили за собой кровавый след

После освобождения правого берега Херсонской области Украина вновь увидела следы военных преступлений российских оккупантов вместе с телами убитых граждан нашей страны.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, следователи на освобожденных территориях нашли свидетельства более 400 военных преступлений россиян. Среди убитых встречаются тела, как военнослужащих, так и мирных жителей.

"В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", — сказал он и пообещал, что все причастные к зверствам в Украине будут неизбежно найдены и наказаны.

Тем временем, как сообщает Радио Свобода, на городском кладбище Херсона было обнаружено множество относительно свежих могил, среди которых встречаются и похороненные в феврале-марте 2022 года.

Тем не менее первый заместитель главы МВД Евгений Енин отметил, что говорить о том, что они являются свидетельствами военных преступлений пока рано и сперва следователям необходимо будет идентифицировать тела и определить причину смерти.

Как сообщалось ранее, на всех деоккупированных территориях после ухода россиян находили свидетельства пыток, убийств и прочих военных преступлений оккупантов.

Поначалу мир был шокирован убийствами в Буче и Бородянке Киевской области, однако после деоккупации Харьковщины оказалось, что там размахи зверств россиян были намного большими. Ведь лишь в Изюме нашли 445 могил.

Свежие могилы также были найдены и в Лимане (Донецкая область). При этом сказать наверняка сколько всего людей убили россияне в Украине невозможно, поскольку лишь в одном Мариуполе согласно предварительным оценкам счет идет на десятки тысяч.