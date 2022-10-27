Остались только номера: под Мариуполем на кладбищах сотни безымянных могил и их количество растет (видео)

Чтобы найти своего родственника в веренице могил нужны средства и время

Украинский Мариуполь находится в оккупации не один месяц и кладбища вокруг города только растут по мере разборов завалов. Но у людей в могилах нет ни имен, ни дат смерти — только номера на покосившихся табличках.

Жертвы российских бомбардировок, похороненные сначала у своих домов, а потом в рядах безымянных могил. Те, за чьими телами не пришли родственники и не отстояли ужасающие очереди в окружении других тел, чтобы опознать и по-человечески попрощаться со своими любимыми. Видео с рядами могил под номерами опубликовал Мариупольский горсовет.

Тел так много, что между могилами почти нет выдержанной дистанции, на некоторых могилах — запыленные венки. Возможно родственники искали и нашли предполагаемую могилу, но на опознание и эксгумацию нужно время и средства. По предварительным оценкам на август в Мариуполе погибли до 90 тысяч человек.

В региональных телеграм-каналах мариупольцы обсуждают, что происходит на этих местах массовых захоронений, которые расположились по периметру города. Часть тел вывозили в поселок Мангуш. Чтобы получить свидетельство о смерти даже тех, чьи имена известны — приходилось выстаивать очереди в окружении трупов, рассказывают родственники погибших. Местом рождения при этом указывается псевдореспублика "ДНР".

После массовых захоронений за кладбищами не ухаживают должным образом

Людям приходилось получать документы про смерть в нечеловеческих условиях

Часть людей не могут найти своих родственников до сих пор. В городе сносят и вывозят как строймусор поврежденные обстрелами здания. В их подвалах и дворах могут оставаться тела людей. Про идентификацию ничего неизвестно.

Даже если известно, что человек был захоронен на конкретном кладбище, узнать, где его могила — непросто.

Массовые захоронения в беспорядке

Оккупанты при этом организовывают в городе то крестный ход, то открывают сезон в наспех отстроенной части Драмтеатра. На него, напомним, сбросили авиабомбу. Украинцы поражаются такой жестокости.

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter отмечает, что "Наш общий долг – вернуть имена людям, погребенным в этих безымянных могилах".

Напомним, россия отрицает свои преступления в Мариуполе. Уничтожив большую часть города и разворовав его имущество они заявляют, что военные рф не причем. Из города вывезли все ценной — даже фонтаны и троллейбусы. Чтобы восстановить даже половину города, понадобится не менее 14 млрд евро.