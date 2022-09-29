"Запах костра, пороха и трупов": волонтер поделилась воспоминаниями о том, как люди бежали из Мариуполя

Попытки эвакуироваться из города предпринимались на свой страх и риск

После начала осады Мариуполя в средине марта многие жители города пытались сбежать из города, а часть из них и вовсе захотела после пережитого уехать за границу.

Военный волонтер и общественный деятель Галина Однорог, которая в то время находилась в Запорожье, в интервью "Телеграфу" рассказала, что происходило в те дни.

"Запомнилась женщина. У нее с сыном на глазах в Мангуше убили мужа, а ей выбили зубы. Она провела месяц в Бердянске, потом добралась до Запорожья и сказала: "Я хочу за границу! В этой стране жить больше не хочу!", — рассказала она.

Однорог отметила, что многие мариупольцы в те дни хотели забыть все происходящее и более не возвращаться в город.

Она напомнила, что в те времена оккупанты не пропускали машины централизованно, а потому многие жители пытались покинуть город самостоятельно или с помощью волонтеров, что было очень рисковой затеей. По ее словам, многие из автомобилей, которые она видела были разбиты или прострелены, в салоны зачастую набивалось по 7-8 человек, а из домов пытались спасать не имущество, а питомцев.

"Я даже тогда не могла делать фото, потому что это такое человеческое горе! Мы людей кормили, устраивали на ночь, отправляли дальше по Украине и за границу. И тогда в "Эпицентре", когда ехали мариупольцы, был запах костра, пороха и трупов… Это страшно!", — поделилась воспоминаниями женщина.

Больше о том, как волонтеры из Мариуполя помогают украинцам и что им пришлось пережить после начала вторжения, читайте в материале "Телеграф": "У меня не осталось ничего — ни квартиры, ни автомобиля, ни бизнеса, мы — бомжи": военный волонтер из Мариуполя Галина Однорог