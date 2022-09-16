Тела на улицах и камеры пыток: "Тайра" рассказала в Конгрессе о преступлениях россиян в Мариуполе

Парамедик Юлия Паевская рассказала о собственном опыте плена

Парамедик Юлия Паевская ("Тайра") продолжает знакомить мир с преступлениями российских захватчиков. В четверг, 15 сентября, она выступила в Конгрессе США перед Хельсинкской комиссией, где рассказала о терроре в Мариуполе и собственном опыте плена.

The Guardian приводит цитаты из слов "Тайры", отмечая эмоциональность ее речи.

По словам Юлии, во время блокады Мариуполя транспорт с ранеными поступал каждые несколько минут — оккупанты методически наносили ракетные удары по жилым массивам. Лекарств критически не хватало, а операции проводились одна за другой. Полицейские собирали по городу фрагменты тел, в том числе детских, однако на улицах можно было увидеть одичавших собак, таскавших человеческие останки.

В плену заключенные подвергались систематическим пыткам — для этого даже были обустроены специальные комнаты. Медицинская помощь не оказывалась, вместо нее люди получали дополнительные побои и неделями умирали в камерах.

Юлия Паевская, руководительница добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры", попала в плен еще в марте, а в конце июня ее удалось уволить, обменяв на мурада саидова, приспешника главы Чечни кадырова.

Юлия уже не в первый раз рассказывает о преступлениях военных рф, а ее показания в международных институциях будут доказательствами в будущих судах.