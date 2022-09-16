Тіла на вулицях і камери тортур: “Тайра” розповіла у Конгресі про злочини росіян в Маріуполі
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Парамедикиня Юлія Паєвська розповіла про власний досвід полону
Парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") продовжує знайомити світ зі злочинами російських загарбників. У четвер, 15 вересня, вона виступила в Конгресі США перед Гельсінською комісією, де розповіла про терор у Маріуполі та власний досвід полону.
The Guardian наводить цитати зі слів "Тайри", відзначаючи емоційність її промови.
За словами Юлії, під час блокади Маріуполя транспорт з пораненими надходив щокілька хвилин — окупанти методично завдавали ракетних ударів по житлових масивах. Ліків критично не вистачало, а операції робилися одна за одною. Поліціянти збирали по місту фрагменти тіл, у тому числі дитячих, проте на вулицях можна було побачити здичавілих собак, які тягали залишки людських тіл.
У полоні в’язні зазнавали систематичних тортур — для цього навіть були облаштовані спеціальні кімнати. Медична допомога не надавалася, замість неї люди отримували додаткові побої і тижнями помирали в камерах.
Юлія Паєвська, керівниця добровольчого медичного підрозділу "Ангели Тайри", потрапила в полон ще у березні, а в кінці червня її вдалося звільнити, обмінявши на мурада саїдова, поплічника глави Чечні кадирова.
Юлія вже не вперше розповідає про злочини військових РФ, а її свідчення в міжнародних інституціях будуть доказами в майбутніх судах.