Звільнена з полону Тайра приняла хрещення у православній церкві (фото)

Місце для прийняття таїнства Юлія Паєвська вибрала вкрай символічне

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яка днями розповіла про жахи полону в росіян, прийняла обряд хрещення. Для цього вона обрала Михайлівський Золотоверхий собор у Києві, які належить Православній церкві України.

Тайра під час таїнства хрещення

Як повідомляє ПЦУ, таїнство провів 8 липня капелан Сергій Дмитрієв. Він похрестив Тайру в храмі на честь Трьох святителів, що знаходиться у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. "Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", — зазначили у ПЦУ.

Вибір храму для хрещення Тайри можна вважати вкрай символічним. Оригінальний Михайліський золотоверхий собор, збудований у 12 столітті за часів київського князя Святополка Ізяславича, у 1934-36 роках знесли комуністи. Після проголошення Україною незалежності письменник Олесь Гончар та Українська православна церква Київського патріархату почали кампанію за відтворення святині. Зрештою президент Леонід Кучма своїм указом від 9 грудня 1995 року надав проекту загальнодержавний пріоритет. Освячення відбудованого собору відбулось у 1998 році. Під час Революції гідності взимку 2013-2014 року Михайлівський золотоверхий став фортецею, де переховувались протестувальники, а його дзвони сповіщали про небезпеку. Саме на території Михайлівського заходиться Стіна пам'яті загиблих захисників України.

Нагадаємо, звільнення Тайри викликало у росіян неабияке обурення. Зокрема через особу бійця, на якого її обміняли.