Освобожденная из плена Тайра приняла крещение в православной церкви (фото)

Место для принятия таинства Юлия Паевская выбрала очень символичное

Украинская парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра", которая на днях рассказала об ужасах плена у россиян, приняла обряд крещения. Для этого она выбрала Михайловский Златоверхий собор в Киеве, принадлежащий Православной церкви Украины.

Тайра во время таинства крещения

Как сообщает ПЦУ, таинство провел 8 июля капеллан Сергей Дмитриев. Он крестил Тайру в храме в честь Трех святителей, находящемся в колокольне Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. "Радуемся, что, несмотря на страдания и испытания, которые сейчас приходится переживать украинцам, они находят дорогу к Господу и открывают Ему свое сердце", — отметили в ПЦУ.

Выбор храма для крещения Тайры можно считать крайне символичным. Оригинальный Михайловский златоверхий собор, построенный в 12 веке во времена киевского князя Святополка Изяславича, в 1934-36 годах снесли коммунисты. После провозглашения Украиной независимости писатель Олесь Гончар и Украинская православная церковь Киевского патриархата начали кампанию по восстановлению святыни. В итоге президент Леонид Кучма своим указом от 9 декабря 1995 года предоставил проекту общегосударственный приоритет. Освящение отстроенного собора состоялось в 1998 году. Во время Революции достоинства зимой 2013-2014 годов Михайловский златоверхий стал крепостью, где скрывались протестующие, а его колокола извещали об опасности. Именно на территории Михайловского находится Стена памяти погибших защитников Украины.

Напомним, освобождение Тайры вызвало у россиян большое возмущение. В частности, из-за личности бойца, на которого его обменяли.