Сколько людей убили россияне в Мариуполе: мэр города назвал страшную цифру

Мэр Мариуполя рассказал, сколько людей погибли из-за российских обстрелов

Во время осады Мариуполя от российских обстрелов и бомбардировок могло погибнуть до 50 тысяч мирных жителей.

Об этом рассказал городской глава Вадим Бойченко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, во время нацистской оккупации города в 1941-1943 годах погибло около 10 тысяч мирных жителей, а за первые два месяца вторжения россии, там были убиты по меньшей мере 22 тысячи человек.

Бойченко отметил, что эта оценка является "осторожной цифрой", поскольку масштабы разрушений, причиненных российскими оккупантами дают основания полагать, что реальное число может быть намного выше.

"То есть мы исключительно сегодня говорим о 22 тысячах, потому что это такая оптимистичная, к сожалению, цифра. Но это цифра, которая вдвое больше, чем фашисты убили за два года оккупации", — сказал он.

По оценкам мэра, число погибших в городе может составлять от 40 до 50 тысяч человек, однако для подтверждения этой информации необходимо иметь возможность видеть, что происходит в Мариуполе. Вместе с тем Бойченко говорит, что оккупанты стараются тщательно скрывать информацию о погибших и если поначалу они привлекали местных жителей к работам по разбору завалов, то теперь уже они делают это самостоятельно.

"Местное население информировало нас об этом, и мы говорили об этом. Их это раздражало и пугало", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты запретили говорить на украинском языке, а "последствиями" пугают даже детей.

Также в городе плохая ситуация с санитарией — горы мусора лежат просто вдоль улиц, что вызывает угрозу серьезной экологической и эпидемиологической катастрофы.