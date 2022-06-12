Главарь боевиков "ДНР" открыто признался, зачем рф уничтожила Мариуполь

Цинизм российских оккупантов поражает до глубины души

Временно оккупированный Маруиполь, где сейчас происходит массовая зачистка уничтоженных обстрелами домов, стал для россии преградой на пути следования армии. Чтобы уменьшить количество погибших захватчиков было принято решение систематически уничтожать город и все живое в нем.

На такие откровения известного коллаборанта и боевика т.н. "ДНР" Александра Ходаковского обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. В своем Telegram-канале он цитирует террориста, одновременно поражаясь чужой безжалостности и цинизму.

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По словам Ходаковского, россияне поняли, что простым боем Мариуполь взять не получится.

"Либо город, либо весь имеющийся личный состав — кто-то должен пасть, и мы выбрали город", — честно признается боевик.

Он утверждает, что любой разрушенный город можно отстроить, как в свое время случилось с чеченским Грозным, а вот "людей семьям не вернешь".

"Но главная мысль, которая не давала покоя — сколько ещё впереди таких Мариуполей, — неужели с каждым так придётся?" — пишет Ходаковский в своем канале.

Интересно, что систематическое стирание Мариуполя с лица земли террорист характеризует как "сеанс экзорцизма". Также он признается, что, скорее всего, с другими неприступными городами оккупанты планируют поступать схожим образом.

Пост из Telegram-канала Александра Ходаковского

В свою очередь Денис Казанский негодует, потому что российские захватчики ни во что не ставили жизни самих мариупольцев.

"Тысячи погибших мирных жителей для этой озверевшей кровожадной мрази — не люди. Их не жалко. О них в посте ни слова, — говорит журналист. — А о том, что можно вообще не разрушать мирно живущий город и не убивать людей — кровожадная мразь просто не задумывается. Для неё такой опции вообще нет".

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Также он добавляет, что такие заявления Ходаковского — прямое подтверждение тому, что никто "защищать Донбасс" никогда не планировал. Для россиян главное — это завоевание новых земель, а в каком состоянии они будут, это уже неинтересно.

Отметим, что Северодонецку, за который до сих пор идут ожесточенные бои, пророчат судьбу второго Мариуполя. Однако некоторые эксперты не считают этот город переломным для битвы за Донбасс, потому что удержать его будет весьма сложно — причем обеим сторонам.