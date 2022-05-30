Северодонецк практически окружен: чего хотят и что могут получить россияне (карты)

Битва за Северодонецк, как и в целом за Донбасс, близится к кульминации, считают эксперты

В понедельник, 30 мая, российские оккупанты ведут ожесточенное наступление на Северодонецк, окраины которого им удалось частично захватить.

Город, выполнявший после захвата россиянами и их местными пособниками Луганска, роль облцентра, стирают с лица земли обстрелами, как ранее Мариуполь. При этом глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай сообщает, что эвакуация из региона приостановлена.

Он уточил, что сегодня бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек, но попал под обстрел. Погиб французский журналист.

С помощью военных экспертов "Телеграф" разбирался в ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанска – двух городов-крепостей, взятие которых позволит россиянам установить полный контроль над Луганщиной.

Битва за Донбасс близится к своей кульминации

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович напоминает, что по недавним оценкам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, только в окрестностях Северодонецка оперируют 25 батально-тактических групп (БТГр) российской армии. Это – более 12 тысяч военнослужащих.

"На сегодняшний день эти части будут дальше пытаться окружить северодонецкую и лисичанскую группировку ВСУ, а также – продвинуться на Бахмут, Соледар и может быть на Славянск и Краматорск в Донецкой области, в зависимости от того, хватит ли сил. Для выполнения этих планов оккупанты перебрасывают на данное направление все возможные резервы, снимая их с других участков фронта. Окончательной целью должен стать выход на административные границы Донецкой и Луганской области, после чего россия, очевидно, предложит начать переговорный процесс, чтобы закрепить полученный на тот момент статус-кво", – поясняет эксперт.

Другой вопрос, отмечает он, получится ли у противника достичь этих целей в условиях постепенного истощения резервов и "выкашивания" кадровых частей в уличных боях.

"На сегодняшний день пока рано говорить о том, что чаши весов качнулись в ту или иную сторону, как и прогнозировать, получится ли у российской армии окружить части ВСУ хотя бы в районе Северодонецка. В любом случае, битва за Донбасс близится к своей кульминации, – уверен Денис Попович. – Развязка может наступить в ближайшие дни. Но даже если наши войска будут вынуждены отступить, с военной точки зрения никаких стратегических плюсов это россии не принесет. Наступление в Луганской области носит исключительно политический характер. Им нужна хоть какая-то победа, любой ценой".

Вместо окружения – ставка на рассечение?

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает на своей странице в "Фейсбуке" (которую ведет как Мурлокотан Паштетофф-сосискин), что после того, как противнику удалось вклиниться в черту Северодонецка в районе отельного комплекса "Мир" и занять несколько прилегающих улиц, резко активизировалась тактическая группа войск агрессора, пытающаяся наступать со стороны поселка Метелкино.

Отельный комплекс "Мир" на карте Северодонецка

Здесь, отмечает эксперт, наступают, как минимум, две смешанных БТГр так называемого 2-го Армейского корпуса (т.н. "армия" т.н. "ЛНР"), усиленные несколькими подразделениями вооруженных сил рф. Главным образом, уточняет Константин Машовец, это артиллерия, танки и пара усиленных рот воздушно-десантных войск. Противник хочет пробиться к 82-у микрорайну, повернуть на Сиротино и помочь другим оккупантам, которые на днях безуспешно пытались пробиться туда же через аэропорт Северодонецка. Общей ближайшей задачей обеих групп, по мнению эксперта, является выход к Лесной Даче и далее к Павлоградскому мосту. Либо возможность прорыва к щелочным озерам и заброшенным дачным участкам.

Обе группы, продолжает Константин Машовец, регулярно получают усиление, в том числе, бронетехникой. В полосе их наступления ведется интенсивная разведка, включая воздушную.

Также эксперт акцентирует, что командование войск противника усиленно пытается выяснить, как в Лисичанск и далее в Северодонецк попадают топливо, боекомплект и другие материально-технические средства для нужд группировки Сил обороны Украины. Обращает он внимание и на то, что в районе Тошковки, по направлению к Устиновке, пытается пробиваться ещё одна тактическая группа войск противника, состоящая из двух-трех БТГр.

Константин Машовец предполагает, что план оккупантов касаемо захвата агломерации Северодонецк — Лисичанск мог претерпеть в последние дни существенных изменений. А именно: противник в ближайшее время рассчитывает уже не окружить наши войска там (хотя это возможно в дальнейшем), а отсечь Лисичанск от Северодонецка. Есть вероятность, что этого агрессор попробует достичь за счет форсирования Северского Донца и прорыва на участке Шипиловка — Приволье в сторону Новодружеск — Синецкий, а также – удара со стороны Воеводовки и Рубежного в район поселка Синецкий.

При этом с юга, прогнозирует эксперт, оккупанты будут рваться со стороны Боровского на щелочные озера и Павлоград. А параллельно, по противоположному берегу Северского Донца, пытается наступать на Устиновку, Белую Гору и южную часть Лисичанска.

Ситуация вокруг Северодонецка на 29 мая

Ситуация в Луганской области на 29 мая

"Таким образом, – резюмирует Константин Машовец, – противник может рассчитывать не только рассечь нашу группировку войск в районе Северодонецк — Лисичанск по реке, но и отрезать гарнизон Северодонецка от переправ через реку… По моему разумению, на сегодняшний день, это единственное что имеет хоть какие-то шансы спасти всю российскую операцию "по окружению" украинских войск в районе Северодонецк — Лисичанск".

Оккупантам хочется "закрыть" хотя бы вопрос по Луганской области

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"С моей точки зрения, надо было давно выводить наших военных и гражданских – и с Лисичанска, и с Северодонецка. Военных – на заранее приготовленные рубежи. Почему этого не делается? Возможного, у военного руководства есть некое свое видение ситуации".

Вполне понятно, продолжает эксперт, почему россияне так яростно, невзирая на потери, штурмуют Северодонецк. Им очень хочется продемонстрировать путину хоть какой-то успех.

"Учитывая, что в Донецкой области у оккупантов реальных достижений не так много, им хочется "закрыть" хотя бы вопрос по Луганской области. Безусловно, они несут невероятные потери. Сколько именно – назвать нереально. Тут можно руководствоваться данными Генштаба, или американской, британской разведок. А данные эти существенно разнятся", – отмечает Георгий Тука.

По его мнению, на захвате Северодонецка, если он произойдет, оккупанты точно не успокоятся.

"Это будет, скорее, ситуация похожая на то, что происходило после отступления россиян под Киевом, под Харьковом. Оставили прошлые позиции, перегруппировались – и практически теми же подразделениями, подпитав их определенными ресурсами – нанесли удары уже по Донбассу. Если им удастся захватить Лисичанск и Северодонецк – те подразделения, которые ведут там сейчас боевые действия, перебросят на другие направления. Скорее всего – будут пытаться "дожать" Донецкую область, чтобы выйти на административные границы", – прогнозирует Георгий Тука.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне потеряли неоправданно много людей в битве за Донбасс, но им необходим Северодонецк, чтобы можно было похвастать хоть какими-то успехами в Украине.

При этом, судя по картам боевых действий, украинские военные эффективно выбивают оккупантов на юге Украины.