Россияне продвинулись в Северодонецке, есть жертвы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1332
Уже убито по меньшей мере двоих мирных жителей
На утро понедельника, 30 мая, российские оккупанты вошли на окраины Северодонецка, — последнего большого города, подконтрольного Украине в Луганской области. Зафиксированы первые жертвы среди гражданского населения.
Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины города.
Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме
На данный момент известно, что уже по меньшей мере двух людей убили, а еще пять пострадали.
Для лучшего понимания ситуации мы показали на карте направления штурма Северодонецка российскими военными:
Зачем россиянам Северодонецк?
Оккупанты уже несколько недель потратили на попытки окружить и захватить Северодонецк, — изначально их целью был Славянск и Краматорск, однако на том направлении успехов не было, и пришлось поумерить амбиции.
Россияне потеряли неоправданно много людей в битве за Донбасс, но им необходим Северодонецк, чтобы можно было похвастаться хоть какими-то успехами в Украине.
Как сообщал "Телеграф", судя по картам боевых действий украинские военные эффективно выбивают оккупантов на юге Украины.