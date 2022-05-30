Россияне продвинулись в Северодонецке, есть жертвы

Уже убито по меньшей мере двоих мирных жителей

На утро понедельника, 30 мая, российские оккупанты вошли на окраины Северодонецка, — последнего большого города, подконтрольного Украине в Луганской области. Зафиксированы первые жертвы среди гражданского населения.

Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины города.

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На данный момент известно, что уже по меньшей мере двух людей убили, а еще пять пострадали.

Для лучшего понимания ситуации мы показали на карте направления штурма Северодонецка российскими военными:

Северодонецк на карте боевых действий 30.05.2022

Зачем россиянам Северодонецк?

Оккупанты уже несколько недель потратили на попытки окружить и захватить Северодонецк, — изначально их целью был Славянск и Краматорск, однако на том направлении успехов не было, и пришлось поумерить амбиции.

Россияне потеряли неоправданно много людей в битве за Донбасс, но им необходим Северодонецк, чтобы можно было похвастаться хоть какими-то успехами в Украине.

Как сообщал "Телеграф", судя по картам боевых действий украинские военные эффективно выбивают оккупантов на юге Украины.