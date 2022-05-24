россия потеряла тысячи военных, но продолжает атаки на Северодонецк: Арестович назвал пять причин

Оккупанты не могут позволить себе тратить столько сил на каждый город

Российские военные длительное время пытались захватить Славянск, но не достигли успехов, ввиду чего решили штурмовать цель поменьше, — Северодонецк в Луганской области. Но и там они штурмуют уже несколько недель и потеряли уже несколько тысяч человек.

Советник главы ОП Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным назвал причины, почему этот населенный пункт так важен для кремля.

"Если считать с 4 апреля, начала этой фазы движения от Изюма, думаю, что несколько тысяч убитыми и ранеными было. Потому что подразделения, которые штурмовали Попасную в районе Северодонецка, они потеряли 60-80% личного состава", — рассказал Арестович.

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Также из его слов можно условно выделить пять условных причин такому упорству:

взять в "кольцо" украинских военных на этом участке фронта; выйти на админграницы Луганской области; получить новый аргумент в свою пользу на переговорах с Украиной; деморализовать украинцев; победный аргумент для российской риторики, — повод воспевания "второй армии" на росТВ.

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Где находится Северодонецк?

Северодонецк, — последний большой город в Луганской области, подконтрольный Украине. На сегодня уже 90% Луганщины находится под контролем оккупантов.

Согласно карте боевых действий на утро 24 мая, россияне уже успешно окружили город с одной стороны и пытаются сомкнуть кольцо вокруг него, могут даже пойти на форсирование речки Северский Донец (линия реки выделена на карте, как и направления последних штурмов):

Северодонецк на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", также россияне готовятся идти в наступление в сторону Запорожья.