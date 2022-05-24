россия потеряла тысячи военных, но продолжает атаки на Северодонецк: Арестович назвал пять причин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 162
Оккупанты не могут позволить себе тратить столько сил на каждый город
Российские военные длительное время пытались захватить Славянск, но не достигли успехов, ввиду чего решили штурмовать цель поменьше, — Северодонецк в Луганской области. Но и там они штурмуют уже несколько недель и потеряли уже несколько тысяч человек.
Советник главы ОП Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным назвал причины, почему этот населенный пункт так важен для кремля.
"Если считать с 4 апреля, начала этой фазы движения от Изюма, думаю, что несколько тысяч убитыми и ранеными было. Потому что подразделения, которые штурмовали Попасную в районе Северодонецка, они потеряли 60-80% личного состава", — рассказал Арестович.
Честно о войне читайте в нашем Телеграме
Также из его слов можно условно выделить пять условных причин такому упорству:
- взять в "кольцо" украинских военных на этом участке фронта;
- выйти на админграницы Луганской области;
- получить новый аргумент в свою пользу на переговорах с Украиной;
- деморализовать украинцев;
- победный аргумент для российской риторики, — повод воспевания "второй армии" на росТВ.
Где находится Северодонецк?
Северодонецк, — последний большой город в Луганской области, подконтрольный Украине. На сегодня уже 90% Луганщины находится под контролем оккупантов.
Согласно карте боевых действий на утро 24 мая, россияне уже успешно окружили город с одной стороны и пытаются сомкнуть кольцо вокруг него, могут даже пойти на форсирование речки Северский Донец (линия реки выделена на карте, как и направления последних штурмов):
Как сообщал "Телеграф", также россияне готовятся идти в наступление в сторону Запорожья.