россия стягивает кольцо вокруг Северодонецка: свежая карта боев в Украине

Врагом захвачено 90% Луганской области

Враг на Луганщине продолжает наступать. За последние сутки значительно превосходящим силам оккупантов удалось продвинуться в сторону Северодонецка через Золотое (с юга). Севернее города идут бои в окрестностях Лимана. Противник пытается отрезать линии снабжения Сил обороны.

Как отмечают исследователи Института изучения войны (ISW), россия, чтобы сохранить темпы битвы за Северодонецк, тратит на это оставшиеся ресурсы, пригодные к бою.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

При том, что исследователи видят предпосылки для дальнейших успехов врага в окрестностях Попасной, они сомневаются в возможности россиян быстро захватить Бахмут. На территории Харьковской области продолжаются бои — возле Изюма увеличилось количество арт и авиаобстрелов, что может свидетельствовать о приближении попытки возобновления наступления.

Карта боевых действий в Украине на 24 мая

Восток Украины

Ситуация на Донбассе

На юге Харьковской области, на юго-восток от Изюма усилились удары с авиации и из артиллерии. Также проведена разведка врага в районах Дибровного, Вернополья, Богородичного, Святогорска, Гусаровки, Чеполя, Долины, Студенка. Российские войска пытались штурмовать Долгенькое. Все это может свидетельствовать о приближении новой попытки наступления в сторону Славянска.

Карта боевых действий на Донбассе

Российские войска продолжают стягивать кольцо вокруг Северодонецка. Бои идут в районе Попасной (Тошковки, Камышевахи, Нырково, Васильевки, Новой Каменки, Мироновского). Северо-восточнее Северодонецка враг мог пройти Щедрищево, а с другой стороны — Золотое. Также исследователи отметили, что враг пытается двигаться не только к Северодонецку, но и к Бахмуту. Сообщается о захвате Мироновского.

В районе Лимана и Авдеевки россия снова пошла в наступление. Бои идут уже в городской части Лимана, сообщают источники, а по Авдеевке усилены артиллерийские удары.

Битва за Северожонецк - карта боевых действий

Мариуполь: сообщается, что на "Азовстали" могут оставаться украинские защитники. В городе усиливается контроль россии, отодвигая на задний план коллаборантов из ОРДЛО.

Харьков

На попытки удержать позиции севернее Харькова россия перебросила военных из псевдореспублик, отмечается, что россии важно замедлить украинское контрнаступление. Бои в Липцах и Рубежном продолжаются, Харьков и окрестности под обстрелом россиян.

Карта боевых действий вокруг Харькова

Юг Украины

Российские войска стягиваются в Васильевке (60 км до Запорожья) и восточнее Энергодара(52 км напрямую, 120 — по дорогам). Вероятно, враг пытается укрепить контроль над АЭС, чтобы снизить риск контрнаступления в регионе. Они также укрепляют систему ПВО, стягивая С-400 в Крым.

Карта оккупации в Херсонской и Николаевской областях

Как ранее писал "Телеграф", россия продолжает обстреливать украинские города и позиции войск ракетами — по Украине выпустили уже больше 2,2 тысячи штук. Они пытаются уничтожить украинцев любыми способами — колонну беженцев пустили по минному полю, а затем выживших застрелили. Их тела и остатки машин обнаружили во время украинского продвижения на юге.