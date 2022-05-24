"Тотальная война": Зеленский рассказал, сколько ракет россияне выпустили по Украине с начала вторжения

Оккупанты пытаются причинить максимальный ущерб украинской инфраструктуре

После начала российского военного вторжения в Украину, по нашей стране были нанесены почти 1,5 тысячи ракетных ударов, а количество запущенных ракет и вовсе перевалило за 2,2 тысячи.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россия ведет тотальную войну с целью нанести максимальный ущерб инфраструктуре и убить как можно больше людей.

"Такой войны действительно не было на европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны", — сказал он.

Зеленский отметил, что всего с начала боевых действий 24 февраля, по Украине было нанесено 1474 ракетных удара, а всего было выпущено 2275 ракет различных систем.

Он напомнил, что во время одного из таковых ракетных ударов, который был нанесен 17 мая по населенному пункту Десна в Черниговской области, погибло 87 человек. Разбирать завалы закончили лишь 23 мая.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее ожесточенные бои ведутся на Донбассе. В частности глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты бросили все силы, чтобы сравнять Северодонецк с землей.