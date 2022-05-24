"Тотальна війна": Зеленський розповів, скільки ракет росіяни випустили Україною з початку вторгнення

Окупанти намагаються завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі

Після початку російського військового вторгнення в Україну, по нашій країні було завдано майже 1,5 тисячі ракетних ударів, а кількість запущених ракет взагалі перевалила за 2,2 тисячі.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росія веде тотальну війну з метою завдати максимальної шкоди інфраструктурі та вбити якомога більше людей.

"Такої війни справді не було на європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни", — сказав він.

Зеленський зазначив, що всього з початку бойових дій 24 лютого, по Україні було завдано 1474 ракетних удари, а всього було випущено 2275 ракет різних систем.

Він нагадав, що під час одного з таких ракетних ударів, нанесеного 17 травня по населеному пункту Десна в Чернігівській області, загинуло 87 людей. Розбирати завали закінчили лише 23 травня.

Як повідомлялося раніше, наразі найбільш запеклі бої ведуться на Донбасі. Зокрема голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти кинули всі сили, щоб зрівняти Сєвєродонецьк із землею.