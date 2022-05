Выбрали тактику выжженной земли: россияне пытаются уничтожить Северодонецк

Город все время обстреливают из минометов, танков и "Градов"

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на 88-й день войны в Украине российские оккупанты бросили все силы на Луганщину и стирают Северодонецк с лица земли.

Об этом в воскресенье, 22 мая, говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны Вооруженных сил Украины и уничтожают мирные населенные пункты. Для этой цели на территорию области перебрасывают и подразделения, и технику.

"Это и "кадыровцы", и из какого-то Забайкалья, отовсюду из россии — все брошено сюда. Это и "Панцири", и "С-300", и "С-400"", — рассказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что россияне в отношении Северодонецка избрали тактику выжженной земли. Город все время обстреливают из "Градов", минометов, танков. Гайдай подчеркнул, что танки просто заезжают в город и разбивают жилые дома.

Глава Луганщины подчеркнул, что российские войска "стирают Северодонецк с лица земли".

Следует отметить, что оккупанты около недели штурмовали Луганщину. Исследователи The Institute for the Study of War отметили, что это единственное направление, где российские войска добились хоть каких-то успехов. Они предполагают, что россияне в Луганской области могут переместиться, чтобы закрепить достижения на дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная с целью окружить Северодонецк.

