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Враг подбирается к Северодонецку и стягивает силы на юге: новая карта боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинская пехота на востоке страны Новость обновлена 22 мая 2022, 06:48
Украинская пехота на востоке страны

россия усиливает боевые группировки по разным направлениям

Украинские вооруженные силы продолжают срывать попытки россиян форсировать Северский Донец. Переправа планировалась в районе Серебрянки, неподалеку от Северодонецка. Город — одна из ближайших целей россии для захвата.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, это единственное усилие, где российские войска добились хоть каких-то успехов. Они предполагают, что росвойска на Луганщине могут переместиться, чтобы закрепить достижения на дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная, с целью окружить Северодонецк.

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Аналитики напоминают, что это последний опорный пункт Украины в Луганской области. Враг пытается перекрыть наземные линии коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском.

Карта боевых действий в Украине на 22 мая
Карта боевых действий в Украине на 22 мая

Восток Украины

Российские войска в окрестностях Изюма готовятся возобновить наступление на Славянск, в подтверждение своих намерений двигаться на юг они обстреляли Большую Камышеваху и Довгеньке. Также есть вероятность продвижения врага ближе к Осколу.

Враг пытается захватить Северодонецк — взорван мост между этим город и Лисичанском, что создало условия для разрыва наземных линий связи украинских Сил обороны. Разрушение моста россиянами свидетельствует о попытке окружить город. Российские источники сообщают про атаки вокруг Попасной, которые могут позволить двигаться на север.

Битва за Северодонецк
Битва за Северодонецк

Предполагается, что в районе Лимана российские войска планируют возобновить наступление в районе Ямполь-Северск на восток от города. Они хотят форсировать Северский Донец и, вероятно, соединиться с операциями южнее Изюма.

В россии заявили о победе в битве за Мариуполь, тем временем в городе продолжаются репрессии — тысячи людей вывезли в фильтрационные лагеря.

Карта боевых действий на востоке Украины (Донбасс)
Карта боевых действий на востоке Украины (Донбасс)

Харьков

Российские войска наращивают группировку севернее Харькова, чтобы не дать украинским военным продвинуться еще ближе к границе и контрнаступать на восток, в сторону Изюма.

Карта боевых действий в Харьковской области
Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Армия врага стягивает силы — пополняют ряды в Высокополье и Архангельском на севере Херсонщины, что может означать подготовку у наступлениб. Также увеличилось количество врагов в Инженерном южнее Гуляйполя Запорожской области. Оккупанты все также не могут выработать линию поведения — вывесили в Мелитополе флаги в честь годовщины Таврической губернии, что может косвенно свидетельствовать про желание создать очередное псевдообразование.

Карта боевых действий и оккупации в Херсонской и Николаевской области
Карта боевых действий и оккупации в Херсонской и Николаевской области

Как ранее писал "Телеграф", эксперты считают, что россия больше не может делать заявления о планах по захвату столицы Украины — ресурсов мало, и те — потрепаны. Но у них есть РСЗО, а этого очень не хватает украинской армии, напоминает Мария Берлинская, отмечая, что нового оружия на фронт поступает не так много, как это необходимо.

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#Карта #Война #Донбасс #Северодонецк #Карты