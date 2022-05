Враг подбирается к Северодонецку и стягивает силы на юге: новая карта боев в Украине

россия усиливает боевые группировки по разным направлениям

Украинские вооруженные силы продолжают срывать попытки россиян форсировать Северский Донец. Переправа планировалась в районе Серебрянки, неподалеку от Северодонецка. Город — одна из ближайших целей россии для захвата.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, это единственное усилие, где российские войска добились хоть каких-то успехов. Они предполагают, что росвойска на Луганщине могут переместиться, чтобы закрепить достижения на дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная, с целью окружить Северодонецк.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Аналитики напоминают, что это последний опорный пункт Украины в Луганской области. Враг пытается перекрыть наземные линии коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском.

Карта боевых действий в Украине на 22 мая

Восток Украины

Российские войска в окрестностях Изюма готовятся возобновить наступление на Славянск, в подтверждение своих намерений двигаться на юг они обстреляли Большую Камышеваху и Довгеньке. Также есть вероятность продвижения врага ближе к Осколу.

Враг пытается захватить Северодонецк — взорван мост между этим город и Лисичанском, что создало условия для разрыва наземных линий связи украинских Сил обороны. Разрушение моста россиянами свидетельствует о попытке окружить город. Российские источники сообщают про атаки вокруг Попасной, которые могут позволить двигаться на север.

Битва за Северодонецк

Предполагается, что в районе Лимана российские войска планируют возобновить наступление в районе Ямполь-Северск на восток от города. Они хотят форсировать Северский Донец и, вероятно, соединиться с операциями южнее Изюма.

В россии заявили о победе в битве за Мариуполь, тем временем в городе продолжаются репрессии — тысячи людей вывезли в фильтрационные лагеря.

Карта боевых действий на востоке Украины (Донбасс)

Харьков

Российские войска наращивают группировку севернее Харькова, чтобы не дать украинским военным продвинуться еще ближе к границе и контрнаступать на восток, в сторону Изюма.

Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Армия врага стягивает силы — пополняют ряды в Высокополье и Архангельском на севере Херсонщины, что может означать подготовку у наступлениб. Также увеличилось количество врагов в Инженерном южнее Гуляйполя Запорожской области. Оккупанты все также не могут выработать линию поведения — вывесили в Мелитополе флаги в честь годовщины Таврической губернии, что может косвенно свидетельствовать про желание создать очередное псевдообразование.

Карта боевых действий и оккупации в Херсонской и Николаевской области

Как ранее писал "Телеграф", эксперты считают, что россия больше не может делать заявления о планах по захвату столицы Украины — ресурсов мало, и те — потрепаны. Но у них есть РСЗО, а этого очень не хватает украинской армии, напоминает Мария Берлинская, отмечая, что нового оружия на фронт поступает не так много, как это необходимо.