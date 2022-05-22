Сможет ли россия вновь попытаться захватить Киев? Известный аналитик дал окончательный ответ

У россии слишком мало ресурсов для захвата столицы Украины, считают в CIT

В то время как украинская армия усиливается и имеет возможность в перспективе перейти в масштабное контрнаступление, у россии не получится вернуться к первоначальному плану с захватом Киева.

Об этом сказал основатель группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в интервью российскому изданию Meduza.

По его словам, у российской федерации уже точно не получится захватить столицу Украины даже в случае объявления и проведения мобилизации.

"Сейчас уже можно окончательно утверждать, что даже с мобилизацией это невозможно. Слишком мало ресурсов. Самые боеспособные подразделения (ВС россии — ред.) сильно потрепаны, есть потери в технике, становится меньше танков. Ракеты уже практически закончились, тех же "Искандеров" в последнее время мы вообще не видим", — говорит аналитик.

При этом у Украины, отмечает Левиев, напротив, вооружение "все круче и круче", а также увеличивается количество военнослужащих.

"Чем позже мобилизация (в россии — реж.) будет объявлена, тем меньший эффект она даст. Счет идет буквально на дни", — добавил основатель CIT.

Как сообщалось, 21 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина реализует свое право на самооборону и сама будет определять, на каких условиях завершится война.