Волонтер Мария Берлинская о нуждах украинской армии в оружии от стран Запада:

Кто-то об этом должен сказать.

- тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные россиянами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

– обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.

– Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.

– Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

- изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

О проявлениях бесчеловечного в кацапах рассказала Людмила Денисова. Это произошло в Харьковской области.

Когда сняли черное покрывало оккупации на Киевщине, мир увидел что творилось в Буче.

Сейчас оккупированная территория в сотни раз больше Бучи.

Вы представляете что прямо сейчас делается там?

Я представляю. И когда будет снято покрывало оккупации там, мы увидим десятки тысяч замученных, изнасилованных и сожженных людей.

Почему же мы молчим? Правильно, потому что мы читаем новости и верим в святой ленд лез. Идет ведь 40 миллиардов!

Нет, большинство этих средств идет не на оружие для Украины. Просто внимательно погуглите. Часть на перевооружение стран НАТО, часть на беженцев etc.

В реальности все вообще не так удачливо, как нам показывают в пропаганде.

Такой эффект создан потому, что:

-Западные политики балансируют между тем, чтобы удовлетворить запрос своего избирателя победными публичными заявлениями и в то же время боятся портить нервы Путину.

То есть то, что звучит публично для избирателя и то, что присылается в реальности это две разные плоскости.

-Наши СМИ держат крепкий слой победоносной пропаганды, чтобы не волновать и до того нервный и уставший народ.

И только те наши люди, кто на фронте, каждый день видят разницу этих реальностей по погибшим собратьям и сестрам.

Но они об этом писать также не могут и не будут, чтобы:

1) не сеять панику

2) не давать РФ такие козыри в пропаганде

3) де-юре военным запрещено комментировать ситуацию без разрешения командования.

Западные политики:

Не закрыли небо

Не дали самолеты

Не предоставили вовремя пушки и другое оружие.

Но РСЗО должны получить. Иначе это будет самое страшное лето в нашей жизни.

Одним словом – РСЗО. Английский MLRS. И сейчас в США начались разговоры, чтобы не дать нам это оружие, даже в рамках ленд лиза.

Чтобы мы не дай Бог не пошли в атаку.

Ракетные системы залпового огня+беспилотники.

Дрон корректирует огонь, а РСЗО выжигает сразу полбатальона техники и личного состава.

Это то, что они делают оккупанты сейчас с нами, накрывают РСЗО:

Солнцепеками, Ураганами, Смерчами.

Это выжигает сразу несколько квадратных километров всего живого.

Россияне отошли от Киева и все расслабились. В то время как самое плохое и тяжелое только начинается. Экономика сыпется, оружия достаточно нет, внимание к Украине постепенно исчезает и переключается на очередную обезьянью оспу.

Это значит, что и поток средств на волонерскую помощь будет таять на глазах. Наша задача номер один – не позволить переключить кнопку Украина на пульте на какую-либо другую кнопку.

Ресурс идет только тогда, когда шоу не просто продолжается, а его еще и внимательно смотрят онлайн во всем мире.

Беда в том, что мы живем в двух разных реальностях со своими же украинцами, которые сейчас под тем же Северодонецком.

Здесь тонкая граница, чтобы не сеять панику, но в то же время связать людей с реальностью.

Реальность другая. На фронте очень тяжелые бои, потери беспрецедентные, оружие идет мало и крайне медленно.

Нам пока не дают образцы, которые нам крайне нужны (например РСЗО, самолеты, ПВО).

Я напоминаю, что США и Британия гарантировали нам безопасность, чтобы мы отдали ядерное оружие. Я напоминаю – Франция, Италия, Германия после 2014 года продавали РФ оружие на сотни миллионов долларов, в обход санкций. Этим оружием нас потом убивали в Буче.

Двое моих дедов и прадед воевали против немецких фашистов, Украина пострадала во Второй мировой больше всего, пора немцам выполнить свой исторический моральный долг. Вместо этого они тормозят уже 3 месяца все эти процессы.

Как результат, изнасилованы и сожжены наши дети.

Я напоминаю — мы со всем справимся, но не верьте пропаганде, ни одной. Выбивайте оружие.

#armukrainenow

PS Один мужчина на фото только что потерял маму своих детей, другой побратима.