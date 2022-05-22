РСЗО должны получить. Иначе это будет самое страшное лето в нашей жизни - Мария Берлинская
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Волонтер Мария Берлинская о нуждах украинской армии в оружии от стран Запада:
Кто-то об этом должен сказать.
- тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные россиянами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.
– обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
– Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
– Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
- изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.
О проявлениях бесчеловечного в кацапах рассказала Людмила Денисова. Это произошло в Харьковской области.
Когда сняли черное покрывало оккупации на Киевщине, мир увидел что творилось в Буче.
Сейчас оккупированная территория в сотни раз больше Бучи.
Вы представляете что прямо сейчас делается там?
Я представляю. И когда будет снято покрывало оккупации там, мы увидим десятки тысяч замученных, изнасилованных и сожженных людей.
Почему же мы молчим? Правильно, потому что мы читаем новости и верим в святой ленд лез. Идет ведь 40 миллиардов!
Нет, большинство этих средств идет не на оружие для Украины. Просто внимательно погуглите. Часть на перевооружение стран НАТО, часть на беженцев etc.
В реальности все вообще не так удачливо, как нам показывают в пропаганде.
Такой эффект создан потому, что:
-Западные политики балансируют между тем, чтобы удовлетворить запрос своего избирателя победными публичными заявлениями и в то же время боятся портить нервы Путину.
То есть то, что звучит публично для избирателя и то, что присылается в реальности это две разные плоскости.
-Наши СМИ держат крепкий слой победоносной пропаганды, чтобы не волновать и до того нервный и уставший народ.
И только те наши люди, кто на фронте, каждый день видят разницу этих реальностей по погибшим собратьям и сестрам.
Но они об этом писать также не могут и не будут, чтобы:
1) не сеять панику
2) не давать РФ такие козыри в пропаганде
3) де-юре военным запрещено комментировать ситуацию без разрешения командования.
Западные политики:
Не закрыли небо
Не дали самолеты
Не предоставили вовремя пушки и другое оружие.
Но РСЗО должны получить. Иначе это будет самое страшное лето в нашей жизни.
Одним словом – РСЗО. Английский MLRS. И сейчас в США начались разговоры, чтобы не дать нам это оружие, даже в рамках ленд лиза.
Чтобы мы не дай Бог не пошли в атаку.
Ракетные системы залпового огня+беспилотники.
Дрон корректирует огонь, а РСЗО выжигает сразу полбатальона техники и личного состава.
Это то, что они делают оккупанты сейчас с нами, накрывают РСЗО:
Солнцепеками, Ураганами, Смерчами.
Это выжигает сразу несколько квадратных километров всего живого.
Россияне отошли от Киева и все расслабились. В то время как самое плохое и тяжелое только начинается. Экономика сыпется, оружия достаточно нет, внимание к Украине постепенно исчезает и переключается на очередную обезьянью оспу.
Это значит, что и поток средств на волонерскую помощь будет таять на глазах. Наша задача номер один – не позволить переключить кнопку Украина на пульте на какую-либо другую кнопку.
Ресурс идет только тогда, когда шоу не просто продолжается, а его еще и внимательно смотрят онлайн во всем мире.
Беда в том, что мы живем в двух разных реальностях со своими же украинцами, которые сейчас под тем же Северодонецком.
Здесь тонкая граница, чтобы не сеять панику, но в то же время связать людей с реальностью.
Реальность другая. На фронте очень тяжелые бои, потери беспрецедентные, оружие идет мало и крайне медленно.
Нам пока не дают образцы, которые нам крайне нужны (например РСЗО, самолеты, ПВО).
Я напоминаю, что США и Британия гарантировали нам безопасность, чтобы мы отдали ядерное оружие. Я напоминаю – Франция, Италия, Германия после 2014 года продавали РФ оружие на сотни миллионов долларов, в обход санкций. Этим оружием нас потом убивали в Буче.
Двое моих дедов и прадед воевали против немецких фашистов, Украина пострадала во Второй мировой больше всего, пора немцам выполнить свой исторический моральный долг. Вместо этого они тормозят уже 3 месяца все эти процессы.
Как результат, изнасилованы и сожжены наши дети.
Я напоминаю — мы со всем справимся, но не верьте пропаганде, ни одной. Выбивайте оружие.
#armukrainenow
PS Один мужчина на фото только что потерял маму своих детей, другой побратима.
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