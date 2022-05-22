Россияне потеряли по меньшей мере одну БТГ в Донецкой области: ВСУ показали видео

ВСУ нанесли огневое поражение россиянам при попытке форсировать Северский Донец

Попытки российской армии продвинуться северо-западнее Северодонецка (Луганская область) путем форсирования реки Северский Донец были сорваны Вооруженными силами Украины.

Об этом поздно вечером в субботу, 21 мая, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, россияне планировали переброску личного состава и тяжелой бронетехники по понтонной переправе через реку Северский Донец близ Серебрянки.

Серебрянка и окрестности на карте

"Но форсирование россиянами реки — миссия невыполнимая, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и побратимам из других силовых структур", — констатировали в Генштабе.

Там уточнили, что украинские подразделения нанесли огневое поражение россиянам, а также показали последствия видео с дрона.

"В результате этого россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование тоже было выведено из строя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая в Генштабе ВСУ сообщали о попытках российских войск форсировать Северский Донец и планы навести переправу для возобновления наступления на Славянском направлении. Также шли бои на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.