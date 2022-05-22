Россияне потеряли по меньшей мере одну БТГ в Донецкой области: ВСУ показали видео
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ВСУ нанесли огневое поражение россиянам при попытке форсировать Северский Донец
Попытки российской армии продвинуться северо-западнее Северодонецка (Луганская область) путем форсирования реки Северский Донец были сорваны Вооруженными силами Украины.
Об этом поздно вечером в субботу, 21 мая, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Согласно информации, россияне планировали переброску личного состава и тяжелой бронетехники по понтонной переправе через реку Северский Донец близ Серебрянки.
"Но форсирование россиянами реки — миссия невыполнимая, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и побратимам из других силовых структур", — констатировали в Генштабе.
Там уточнили, что украинские подразделения нанесли огневое поражение россиянам, а также показали последствия видео с дрона.
"В результате этого россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование тоже было выведено из строя", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая в Генштабе ВСУ сообщали о попытках российских войск форсировать Северский Донец и планы навести переправу для возобновления наступления на Славянском направлении. Также шли бои на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.