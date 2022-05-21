Враг готовит новое наступление: в Генштабе рассказали на каких направлениях

Враг снова хочет попытаться переправиться через Северский Донец

россия продолжает атаковать на востоке — обстрелы не останавливаются вдоль всей линии столкновения.

Как отмечает Генштаб в утренней сводке, они также ведутся вглубь обороны украинских военных на Славянском направлении и в Донецком операционном районе.

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В окрестностях Харькова, на Слобожанском направлении, враг пытается удержаться на занятых рубежах, обстреливает из авиации Циркуны. На этом направлении ожидается усиление вражеской группировки частью 1-й танковой армии Западного военного округа.

Враг снова хочет форсировать Северский Донец и планирует навести переправу для возобновления наступления на Славянском направлении. Бои идут на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении враг хочет наступать в направлении Ямполь-Северск, форсировать Северский Донец. Сюда согнали понтонно-мостовую технику и стягивают дополнительные подразделения.

На Запорожском направлении росвойска обстреливали Силы обороны Украины, в Мариуполе — разминируют и хотят восстановить работу порта.

Юг Украины все также под прицелом. Враг не только пытается удержать рубежи, вести разведку и оборудовать позиции на Южнобужском и Таврийском направлении, но и дополнительно развернул реактивную и ствольную артиллерию на Криворожском и Николаевском направлении. Тут украинские военные под регулярным обстрелом артиллерии.

Корабли врага в украинских акваториях ведут разведку, изолируют район боевых действий и обеспечивают огневую поддержку в приморском направлении.

Согласно утренним картам боевых действий — врагу удалось незначительно продвинуться на востоке в окрестностях Попасной.

Как ранее сообщал "Телеграф", россия пытается восстановить потрепанные подразделения не только за счет ЧВК и мобилизации на Донбассе, но и мужчинами из Крыма.