Война — день 88: россияне давят на Донбассе, а Украина получает беспрецедентную помощь

Оперативно о главном 22 мая

Украина продолжает отражать полномасштабное вторжение россии вот уже 88 день подряд. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории нашей страны и убивать мирных граждан, а также стягивают силы на Донбасс. По данным советника главы ОПУ Алексея Арестовича, наиболее сложная ситуация под Бахмутом, куда были переброшены дополнительные силы россиян, а также возле Попасной. Но есть и хорошие новости, так президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине беспрецедентной финансовой помощи в размере почти 40 миллиардов долларов, половина из которых предназначена на закупку вооружения. По мнению аналитиков, западное вооружение поможет Украине перейти в контрнаступление уже этим летом.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, произошедших в Украине и мире 22 мая. Однако читатели могут получать новости более оперативно в нашем телеграм-канале, который доступен по этой ссылке.

00:00 В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов – мэр города Александр Сенкевич.

21 мая ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Россияне в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одно подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области.

Кроме того, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".

Напомним, главные события за 19 мая доступны в материале: "Война — день 85: россияне продолжают давить на Донбассе, но получают по зубам от ВСУ".

О ситуации в стране за 20 мая можно прочесть в новости: "Война — день 86: оккупанты штурмуют Донбасс, пока в Украину прибывает тяжелая артиллерия".

А информация за 21 мая доступна в материале: "Война — день 87: оккупанты атакуют мирные украинские города, а в Украину едет мощное подкрепление"