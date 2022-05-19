Готовятся провокации: оккупанты приготовили десятки ракет и целый "тур" пропагандистов

Российский флот все еще слишком свободно себя чувствует у берегов Украины

В акватории Черного моря замечены очередные маневры российских боевых кораблей. На этот раз активность проявляют два конкретных отряда, задача которых заключается в дальнейшей блокаде украинских портов. Помимо этого оккупанты готовятся к провокациям и на суше.

Больше конкретики сообщили в свежей сводке штаба оперативного командования "Юг".

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Украинские защитники постоянно отслеживают передвижение кораблей Черноморского флота рф в водах Украины. По предварительным подсчетам, часть из этих суден является носителями ракет, что представляет опасность для украинцев, в особенности живущих на юге страны. На данный момент известно, что в боевой готовности на маневрирующих кораблях находится более трех десятков ракет.

Тем временем вражеские войска продолжают попытки продвинуться на Херсонщине и Николаевщине. Однако из-за получаемого отпора противнику приходится прибегать к иному методу войны — гибридному.

По информации украинской разведки, россияне готовят "пресс-тур" для российских, а также иностранных журналистов. Поездка должна начаться с Ростова-на-Дону и включать в себя посещение Херсона, Скадовска, Новой Каховки и некоторых других городов, находящихся во временной оккупации.

В этих населенных пунктах представителям СМИ собираются показать сфабрикованные "доказательства" того, что города обстреливают якобы ВСУ, а также привести "свидетелей" из числа местных коллаборантов.

В ОК "Юг" предупреждают — россияне и дальше занимаются фальсификацией информации, оставляя собственные позиции в селе, после чего выводя технику к украинским позициям и обстреливая мирное население. Затем сами же рассказывают, как "зверствуют" ВСУ.

"Однако подобное фейкосоздание давно известно и не переубеждает несокрушимых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьют по гражданскому населению и что все будет Украина", — подчеркивают наши военные.

Отметим, что за прошедшие сутки наши парни смогли на южном направлении поразить около 90 различных целей на российских позициях. Известно об уничтожении двух десятков оккупантов, двух САУ, а также численных автомобилей и броневиков.

Напомним, что накануне бои на юге Украины были более интенсивными, а вражеская армия потеряла сразу около сотни солдат.

Также "Телеграф" рассказывал, что на южном направлении оккупанты постоянно проявляют активность, что может свидетельствовать о подготовке к наступлении. О нынешней обстановке на фронте можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине.