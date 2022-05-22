Белорусы и россияне подозрительно "зашевелились" на границе с Украиной (карта)

Сохраняется серьезная опасность ракетных ударов с белорусского направления

В попытках отвлечь внимание от перемещения войск на юге, о чем свидетельствуют свежие карты боев, россияне начали активно перебрасывать технику к северным границам Украины. Такие действия замечены как со стороны рф, так и в Беларуси.

Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба 22 мая, передает "Телеграф".

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Со стороны Беларуси отмечается усиление разведывательных действий противника. Особенное внимание враг уделяет Волынскому и Полесскому направлениях.

Также в Гомельской области, что граничит с Черниговщиной, в опасной близости к украинской территории россияне расставляют новые приспособления для ведения радиоэлектронной разведки. Скорее всего, будут совершены попытки перехватов важной информации о перемещениях и дислокации украинских военных.

Отмечается, что со стороны Беларуси по-прежнему сохраняется высокая вероятность вылета крылатых ракет, а также авиации оккупантов. Это угрожает разрушениями не только военной, но и гражданской инфраструктуре Украины.

Активность россиян и белорусов вблизи границы Украины

Со стороны россии подозрительная активность наблюдается в Белгородской области. Вблизи украинской границы вражеские войска расставили пусковые установки "Искандеров-М" — оперативно-тактических ракетных комплексов. Увеличивается количество ремонтных баз, где восстанавливают российскую военную технику, также улучшается система материально-технического обеспечения оккупационной армии.

В это же самое время россия все еще раздумывает над возможностью проведения мобилизации, которая вряд ли ей удастся. Поэтому параллельно с этим, как говорит Алексей Арестович, проходит пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию ВСУ. Главная задача — остановить "подпитку" украинской армии западным оружием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, есть ли риск повторной попытки захвата Киева.