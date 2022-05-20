Война — день 86: оккупанты штурмуют Донбасс, пока в Украину прибывает тяжелая артиллерия

Оперативно о главном 20 мая

В Украине начался 86-й день противостояния российским оккупантам. Самая горячая ситуация наблюдается на Донбассе, где вражеская армия пытается штурмовать позиции ВСУ сразу по четырем направлениям, однако теряет живую силу и технику, и снова возвращается на предыдущие точки. В Украине говорят о том, что барахтаться оккупантам осталось месяц-полтора, ведь в Украину начала поступать тяжелая артиллерия, которая изменит ход войны. Американские военные эксперты прогнозируют, что бои на Донбассе перейдут в горячую фазу летом, а вот завершение войны возможно на осень 2022 года. Между тем, Украину продолжают поддерживать западные партнеры — Сенат США принял решение о помощи нашей стране на 40 миллиардов долларов, а Великобритания сообщила о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших новостях за 20 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США объявили о новой дополнительной помощи в области безопасности для Украины в размере 100 миллионов долларов. В пакет военной помощи входят:

18 155-мм гаубиц M777;

18 тактических машин для буксировки гаубиц;

3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;

полевое оборудование и запчасти.

Напомним, что о ситуации в стране за 17 мая можно прочитать в новости: "Война – день 83: обмен бойцов "Азовстали" и жестокие бои на Донбассе".

Информация за 18 мая изложена в трансляции: "Война — день 84: войска россии перешли в оборону почти по всему фронту, но продолжают штурмовать Донбасс".

А главные события за 19 мая доступны в материале: "Война — день 85: россияне продолжают давить на Донбассе, но получают по зубам от ВСУ".