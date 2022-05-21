Война — день 87: оккупанты атакуют мирные украинские города, а в Украину едет мощное подкрепление

Оперативно о главном 21 мая

Украина противостоит российским захватчикам 87-й день подряд. Активные боевые действия продолжаются на Донбассе, враги по-прежнему сосредоточены на подготовке штурма Северодонецка, а также прилагают все усилия, чтобы избежать дальнейшего продвижения украинских войск в Харьковской области. Кроме этого, российская армия ракетами атакует украинские города - больше всего достается Одессе, Харькову, Днепру и Житомиру. Даже несмотря на массовые атаки, украинские военные удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику. Тем временем стало известно, что США и Германия в ближайшее время отправят Украине мощное оружие — речь идет о зенитных установках Patriot и Gepard. А украинские власти придумали способ, который позволит наказать кровавого диктатора Путина за каждую выпущенную ракету.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных новостях за 21 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что информация за 18 мая изложена в трансляции: "Война — день 84: войска россии перешли в оборону почти по всему фронту, но продолжают штурмовать Донбасс".

Главные события за 19 мая доступны в материале: "Война — день 85: россияне продолжают давить на Донбассе, но получают по зубам от ВСУ".

А о ситуации в стране за 20 мая можно прочесть в новости: "Война — день 86: оккупанты штурмуют Донбасс, пока в Украину прибывает тяжелая артиллерия".