США не будут поставлять новейшие ЗРК Patriot в Украину, — источник прояснил ситуацию

Публикации в зарубежной прессе вызвали бурное обсуждение, однако такого оружия ВСУ, к сожалению, пока не получат

Вечером в пятницу, 20 мая, украинские СМИ и блогеры со ссылкой на издание The Washington Post восторженно сообщили о том, что США планируют поставить в Украину современные зенитно-ракетные комплексы "Patriot". Однако источники "Телеграфа" эту информацию опровергают. Попробуем разобраться.

С чего все началось

WP указало, что половина из предусмотренных 40 миллиардов долларов в рамках пакета помощи от США будут направлены на закупку передовых систем вооружения, вроде упомянутых систем ПВО Patriot и дальнобойной артиллерии.

Отметим, что уверенность в том, что это не фейк, добавил глава ОП Андрей Ермак, который в своем Телеграмме опубликовал фото комплекса Patriot с короткой фразой "Ждем" (пост до сих пор "висит").

Почему поставка Patriot в Украину маловероятна

Еще вечером 20 мая в украинских экспертных кругах удивились такому решению, поскольку на такие комплексы большая очередь в Штатах и других странах НАТО, а также военные должны научиться эффективно использовать это вооружение.

"В 2017 году Польша заключила с США контракт на поставку двух ЗРК Patriot в составе двух батарей каждый. Поставки этих комплексов запланированы (внимание) на конец 2022 года. То есть их еще не доставили, несмотря на выплаченные деньги. А нам двух дивизионов мало, нам их надо хотя бы с десяток. Так когда мы их получим с такими темпами? И вторая проблема. Начальная готовность к использованию этих комплексов в Польше запланирована на конец 2023 года. Итак, возникает вопрос, если мы получим эти ЗРК завтра, когда мы будем готовы их использовать, даже если подготовка персонала уже идет?", — пишет на своей странице в Facebook военный обозреватель Денис Попович.

СМИ ошиблись?

В субботу утром лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, являющийся руководителем переговорной группы с россиянами, публично заявил, что информация о поставках новейшего ПВО в Украину пока не соответствует действительности.

Высокопоставленный источник "Телеграфа" в украинской власти подтвердил слова Арахамии.

"Мы действительно просили США предоставить Украине Patriot, однако сейчас могу констатировать, что таких поставок мы не ждем, — говорит собеседник издания. – Даже если такое решение будет принято, то сроки поставок могут растянуться на годы", – констатировал чиновник.

Стоит отметить, что Украина с первых дней полномасштабного вторжения обращалась к Западу с просьбой закрыть небо над нашей страной, чтобы спасти мирное население от бомбардировок и ракетных обстрелов. Затем президент Владимир Зеленский и другие представители просили предоставить системы ПВО для того, чтобы Украина сама могла эффективно сбивать российские ракеты и самолеты. В том числе речь шла о поставках систем Patriot.

Отметим, что точная информация о поставках вооружения от партнеров не разглашается или становится известна уже после самой доставки. Так, например, сейчас на украинских фронтах активно используются современные гаубицы М-777. Результаты их работы можно посмотреть здесь. Также 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен обеспечить Украину вооружением для войны против россиян.