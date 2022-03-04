"Это уже третья мировая": Подоляк о необходимости закрыть небо над Украиной

Советник главы ОП заявил, что выйти на эту концепцию — наше ключевое задание.

Мы продолжим просить закрыть небо над Украиной от стран-партнеров, несмотря на то, что НАТО 4 марта приняло решение вводить в Украину свои войска и самолеты.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Будем работать с партнерами и выйдем на концепцию закрытого неба – это ключевое. Эта концепция поможет нам решить многие вопросы, в том числе и гуманитарные. Российские военные будут вынуждены воевать с военными", — сказал он.

"Мы все должны говорить о необходимости закрытого неба. После этого ситуация абсолютно изменится. Не будет панических настроений. Я хочу, чтобы вы сконцентрировались на закрытом небе. Украина платит самую большую цену — платит своими детьми. Если это недостаточная причина — это выбор их сердец. Они должны сделать выбор сегодня. Завтра нас снова будут бомбить, дети будут спать в подвалах. Украина платит за свободу", — добавил советник главы ОП.

Он также отметил, что третья мировая война уже началась.

Мир уже все понимает, просто люди не могут поверить, что в 2022 году есть такая война. Они сидят в своих ресторанчиках и думают, что это какой-то фильм. Они психологически не готовы, что такое возможно. Сейчас есть глобальный конфликт, это уже Третья "Мировая. Если они уничтожат города в Украине, они пойдут дальше. У них всегда есть опция "ядерное оружие", — сказал Подоляк.

Вопрос бесполетной зоны над Украиной стал более чем срочным после того, как путинские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области и обстреляли местную АЭС. Эта станция является самой большой "атомкой" Европы, и взрыв на ней может в десять раз превысить мощность Чернобыльской катастрофы.