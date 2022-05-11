Бутусов показал, как ВСУ американскими гаубицами уничтожают оккупантов: эффектное видео

У россиян остается все меньше шансов выжить в войне против Украины

В Украину ускоренными темпами продолжает прибывать тяжелая артиллерия от США — речь об американских гаубицах M777 калибром 150 миллиметров. Новейшее вооружение уже показывает свою эффективность в борьбе с российскими оккупантами.

Видео с работой американских гаубиц опубликовал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Если 9 сентября Бутусов показывал первые выстрелы американских гаубиц по российским войскам.

Уже в среду, 11 мая, военнослужащий показал, как с их помощью удалось уничтожить российскую самоходную гаубицу "Акация".

"Новейшая американская гаубица М-777А2 готовится к боевой работе на Востоке Украины. Сейчас мы покажем, как она бьет российских оккупантов. Чрезвычайно высока точность, качество, эффективность. Современные боеприпасы, современная пушка. Большие потери для российской армии", — отметил Юрий Бутусов.

После этих слов он показал работу украинских артиллеристов с этой гаубицей, целью которой стала российская артиллерийская батарея. Вражеское подразделение удалось уничтожить из двух выстрелов новейшей гаубицы производства США.

Напомним, что США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц М-777 вместе с боекомплектом. Речь идет о 89 из 90 обещанных артиллерийских установок, а также 120 тысячах из 184 тысяч снарядов к ним.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США намерены в ближайшее время передать Украине еще 5 тысяч ракет в противотанковые комплексы Javelin. А замглавы Госдепа США Виктория Нуланд недавно подтвердила информацию о том, что ее страна передала Украине реактивные системы залпового огня.