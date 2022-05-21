Власти Украины сделали противоречивые заявления о поставках американских ЗРК Patriot
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Украина пока не получит от Белого Дома очередную партию оборонной помощи для закрытия неба
Информация о передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot, поставка которых была поддержана Сенатом США в рамках очередного пакета помощи на сумму в 40 млрд долларов, не подтверждается.
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Об этом в комментарии под публикацией политолога Юрия Романенко сообщил глава фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.
"Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи $40 млрд могут передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot — The Washington Post. Короче говоря, небо над Украиной будет закрываться," — говорится в тексте публикации Романенко.
В то же время, в комментариях под постом информацию о передаче Украине американских ПВО опроверг Арахамия, написав, что "пока информация не подтверждается".
Стоит отметить, что накануне в западных СМИ распространялось сообщение об очередном пакете помощи от США. В частности, издание The Washinghton Post писало о том, что Вашингтон передаст Киеву долгожданные современные американские системы ПВО Patriot на общую сумму в 20 млрд долларов.
Кроме того, указанная информация была подкреплена очередным постом руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который обнародовал фото этого комплекса с подписью "Ждём".
Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки, кроме поддержанного Сенатом пакета помощи на 40 млрд долларов, планируют отправить Украине военную помощь на 100 млн долларов. Новый пакет будет включать в себя крупнокалиберные американские гаубицы М777, радары и другое оборудование.