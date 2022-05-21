Власти Украины сделали противоречивые заявления о поставках американских ЗРК Patriot

Украина пока не получит от Белого Дома очередную партию оборонной помощи для закрытия неба

Информация о передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot, поставка которых была поддержана Сенатом США в рамках очередного пакета помощи на сумму в 40 млрд долларов, не подтверждается.

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Об этом в комментарии под публикацией политолога Юрия Романенко сообщил глава фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

"Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи $40 млрд могут передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot — The Washington Post. Короче говоря, небо над Украиной будет закрываться," — говорится в тексте публикации Романенко.

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В то же время, в комментариях под постом информацию о передаче Украине американских ПВО опроверг Арахамия, написав, что "пока информация не подтверждается".

Публикация Юрия Романенко в соцсети

Стоит отметить, что накануне в западных СМИ распространялось сообщение об очередном пакете помощи от США. В частности, издание The Washinghton Post писало о том, что Вашингтон передаст Киеву долгожданные современные американские системы ПВО Patriot на общую сумму в 20 млрд долларов.

Кроме того, указанная информация была подкреплена очередным постом руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который обнародовал фото этого комплекса с подписью "Ждём".

Публикация Андрея Ермака в Телеграмм-канале

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки, кроме поддержанного Сенатом пакета помощи на 40 млрд долларов, планируют отправить Украине военную помощь на 100 млн долларов. Новый пакет будет включать в себя крупнокалиберные американские гаубицы М777, радары и другое оборудование.