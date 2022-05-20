Гаубицы, тягачи и радары: США выделяют из своих запасов военную помощь Украине на $100 млн

США поставят Украине артиллерию и радары к ним

США, помимо одобрения масштабного пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов также выделяют очередную партию военной помощи для Украины на $100 млн, которая будет включать в себя крупнокалиберные американские гаубицы М777, радары и другое оборудование.

О выделении этой партии военной помощи в четверг, 19 мая, сообщили президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Сегодня я сообщаю о новой партии помощи в сфере безопасности. Это позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую помощь", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

При этом президент США пообещал, что Штаты будут стремиться "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

Байден подчеркнул, что США будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также — гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру.

О выделении 100-миллионного пакета помощи сообщается и на сайте Госдепа.

"В соответствии с поручением президента я санкционирую нашу десятую передачу дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов. Таким образом, общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно 3,9 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля россия начала свое жестокое и ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение в Украину", — говорится в обнародованном заявлении Блинкена.

Более подробную информацию о том, что включает новый пакет помощи Украине, предоставил представитель Пентагона Джон Кирби.

"В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для этих гаубиц… и три артиллерийских разведывательных радиолокационных станции AN/TPQ-36", — заявил Кирби на брифинге.

Как сообщалось, бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью "Телеграфу" выразил убеждение, что в ближайшие месяц-два ситуация на фронте изменится еще более кардинально, ведь Украина получит новейшее оружие, способное совершить перелом в этой войне.