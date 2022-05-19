"Ситуация на фронте будет меняться кардинально": Шкиряк назвал сроки

В Украину совсем скоро поступит оружие, способное изменить ход войны

Так называемая "вторая армия мира" не смогла достичь ни одной цели, которую поставил им кровавый диктатор владимир путин в войне против Украины. Оккупантов выгнали из Киева, Харькова, поэтому теперь все свои усилия направили на Донбасс, но и там им ничего не светит.

Об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в интервью "Телеграфу".

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"Путин не достиг никакой своей стратегической цели и это его невероятно раздражает. Его выбили из-под Киева, Харькова, я думаю, что в ближайшее время выгонят и из Харьковской области. Сейчас он сосредоточится на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, потому что это и был так называемый повод для войны. Но даже этого они не могут достичь, и не думаю, что достигнут в будущем. Хотя и продолжают уничтожать Луганскую область сейчас", — отметил Зорян Шкиряк.

По его словам, сейчас все усилия оккупантов направлены на Изюмское направление, через которое они стремятся выйти на Барвенково, Славянск и Краматорск. Но и этот план россиянам вряд ли удастся реализовать.

"В прямых боевых столкновениях, наши ВСУ, Нацгвардия, тероборона, в разы превышают по профессионализму так называемую "вторую армию мира"", — отметил Шкиряк.

А в ближайшие месяц-два, по словам Шкиряка, ситуация на фронте изменится еще более кардинально, ведь Украина получит высокотехнологичное новейшее оружие, способное совершить перелом в этой войне. Прежде всего это касается высокоточных крупнокалиберных артиллерийских систем.

Шкиряк отметил, что оккупантам, к сожалению, удалось частично захватить Херсонщину и Запорожскую область, но это единственный успех в войне. Более того, нет сомнений, что Украина совсем скоро вернет эти территории под свой контроль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.