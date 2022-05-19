Война — день 85: россияне продолжают давить на Донбассе, но получают по зубам от ВСУ

Оперативно о главном 19 мая

В Украине начался 85-й день противостояния российским оккупантам. Самым горячим отрезком фронта остается частично оккупированный россиянами Донбасс. Как свидетельствуют свежие карты боев, захватчики надеются атаковать Донбасс и Луганщину сразу с нескольких сторон, а также планируют продвинуться в сторону Запорожья. Однако планы оккупантов разбиваются после встречи с Вооруженными силами Украины — наши воины успевают не только контратаковать, но и освобождают от вражеской армии украинские населенные пункты. Тем временем от россии отказываются даже ее союзники, заявив о намерениях отстраивать Украину после войны. А в Молдове в это время потребовали вывода российских войск.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших новостях за 19 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что главные события за 16 мая доступны в материале: "Война — день 82: россияне отступают на одном из фронтов, но бомбят Азовсталь".

О ситуации в стране за 17 мая можно прочесть в новости: "Война – день 83: обмен бойцов "Азовстали" и жестокие бои на Донбассе".

А информация за 18 мая изложена в трансляции: "Война — день 84: войска россии перешли в оборону почти по всему фронту, но продолжают штурмовать Донбасс".