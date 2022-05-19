Укр

Война — день 85: россияне продолжают давить на Донбассе, но получают по зубам от ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Обстрелы мирных городов Украины не утихают Новость обновлена 19 мая 2022, 00:02
Обстрелы мирных городов Украины не утихают

Оперативно о главном 19 мая

В Украине начался 85-й день противостояния российским оккупантам. Самым горячим отрезком фронта остается частично оккупированный россиянами Донбасс. Как свидетельствуют свежие карты боев, захватчики надеются атаковать Донбасс и Луганщину сразу с нескольких сторон, а также планируют продвинуться в сторону Запорожья. Однако планы оккупантов разбиваются после встречи с Вооруженными силами Украины — наши воины успевают не только контратаковать, но и освобождают от вражеской армии украинские населенные пункты. Тем временем от россии отказываются даже ее союзники, заявив о намерениях отстраивать Украину после войны. А в Молдове в это время потребовали вывода российских войск.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших новостях за 19 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что главные события за 16 мая доступны в материале: "Война — день 82: россияне отступают на одном из фронтов, но бомбят Азовсталь".

О ситуации в стране за 17 мая можно прочесть в новости: "Война – день 83: обмен бойцов "Азовстали" и жестокие бои на Донбассе".

А информация за 18 мая изложена в трансляции: "Война — день 84: войска россии перешли в оборону почти по всему фронту, но продолжают штурмовать Донбасс".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #19 мая