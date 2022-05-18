Украинские войска освободили еще один населенный пункт, атаки рф безуспешны

Украинские защитники шаг за шагом освобождают Харьковщину

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф ВСУ освободили Дементиевку (Харьковская область).

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

По информации источника, на Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивал на удерживании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Сообщается, что по результатам наступления наших войск был освобожден населенный пункт Дементиевка. При этом оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

Дементиевка и Тернова на карте Украины

Добавим, что на Донбассе украинские защитники отразили все атаки оккупантов. Захватчики вели штурмовые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Ранее сообщалось, что российские обстрелы Азовстали угрожают экологической катастрофой в регионе.

Напомним, в россии заявили, что применяют в Украине лазерное оружие.