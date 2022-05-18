Угрожает катастрофа мирового уровня: в Мариуполе сообщили о последствиях бомбардировки "Азовстали"

На заводе могли повредить сооружение, которое содержало сероводород

Непрерывные бомбардировки мариупольского завода "Азовсталь", который оккупанты намерены уничтожить, могут привести к экологической катастрофе в Азовском море — речь идет о полном вымирании флоры и фауны.

Об этом в среду, 18 мая, сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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По словам Бойченко, есть все основания полагать, что российские военные во время бомбардировок "Азовстали" попали в техническое сооружение, сдерживавшее десятки тысяч концентрированного сероводорода. Если эта жидкость попадет в Азовское море, это убьет всю флору и фауну в нем.

Более того, опасное вещество в случае попадания в Азовское море неизбежно попадет еще и в Черное и Средиземное море. Поэтому утечка сероводорода из "Азовстали" чревата катастрофой мирового уровня.

"Необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня", — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать сотни украинских военнослужащих, из которых десятки получили ранения разной степени тяжести. Наших воинов вывезли на неподконтрольную Украине территорию, однако власти обещают обменять их на российских пленных и таким образом спасти. На предприятии в Мариуполе все еще остаются бойцы полка "Азов", однако их количество не разглашается по понятным причинам.