россия заявляет, что применяет в Украине боевые лазеры: в сети напомнили о джедайских мечах

В рф заявили, что используют в Украине новое оружие

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что россия применяет в Украине лазерное оружие.

Об этом заявил вице-премьер рф Юрий Борисов, передает ТАСС.

Борисов сообщил, что российская армия применила в Украине лазерный комплекс "Задира", который способен поражать цели на расстоянии до пяти километров. Чиновник отметил, что в отличие от прошлых разработок, он может прожигать цель и позволяет "не расходовать дорогостоящие ракеты".

"Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе войны]", — сказал Борисов в эфире Первого канала.

В сети высмеяли заявление российского чиновника множеством мемов и шуток, усомнившись в словах представителя рф.

Ранее сообщалось, что оккупанты в марте использовали в Киеве новое вооружение — спускаемые на парашютах снаряды.

Напомним, в среду, 18 мая, российские оккупанты нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область) фосфорными бомбами. Вражеские снаряды полностью уничтожили местную школу.