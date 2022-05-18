Оккупанты фосфорными бомбами "денацифицировали" обновленную школу в Авдеевке: фото до и после
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Помещение школы выгорело дотла
В среду, 18 мая, российские оккупанты нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область) фосфорными бомбами. Вражеские снаряды полностью уничтожили местную школу №1, в которой обучалось более 200 детей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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По его словам, на момент удара россиян по школе в помещении находились только дежурные, которым удалось спастись.
"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", — говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что на момент обстрела в учебном заведении не было военной или военной техники. Зачем было уничтожать учебное заведение – вопрос открытый.
Между тем, заместитель руководителя Авдеевской ОВА Сергей Легенький на своей странице в Facebook показал, как выглядела школа №1 до того, как ее уничтожили россияне.
А вот последствия обстрела российских оккупантов:
Стоит отметить, что с момента полномасштабного российского вторжения (24 февраля) в Украину в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов было повреждено и разрушено 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.
- Справка: Фосфорные бомбы – разновидность зажигательных боеприпасов. Температура горения фосфора достигает около 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию и остановить этот процесс невозможно. Их применяют, чтобы нанести как можно большие и серьезные повреждения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что утром в среду, 18 мая, российские оккупанты обстреляли Днепр и Николаев. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.