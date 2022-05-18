Утро в Днепре и Николаеве началось со взрывов: что известно, фото и видео

Тревога была объявлена во многих городах Украины

Украинские города снова под российским обстрелом — воздушная тревога, взрывы и столб дыма зафиксированы в Днепре и в Николаеве.

Согласно сообщениям региональных телеграм-каналов, жители Днепра слышали три взрыва. Эти звуки частью свидетельство работы противовоздушной обороны, сообщают в Воздушном командовании "Восток".

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В их сообщении идет речь, что ПВО отработало успешно. Тем не менее, обломки одной сбитой ракеты попали в частный дом. Он пострадал, осколками ранена женщина. Поврежден также еще один дом. Вторая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры, его разрушили — сообщили в областной военной администрации.

Жители видели столбы черного дыма.

Дым после взрыва. Днепр, фото очевидцев

Разрушения в Днепре

Воронка на месте взрыва

В Николаеве тревогу объявили в 5:49 и уже через несколько минут сообщили о взрыве. Деталей о разрушениях и пострадавших пока нет.

В части домов повредило стекла.

Николаев находится под обстрелами российских оккупантов почти постоянно, согласно картам боевых действий, враг пытается разрушить транспортную инфраструктуру как этой области, так и соседней Одесской.

"Телеграф" ранее писал, что на юге Украины враги окапываются, устанавливают бетонные капониры и обстреливают украинские позиции. Это не мешает Силам обороны Украины наносить им серьезный урон.