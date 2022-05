Россияне пытаются прорваться на трассы на Донбассе и под Запорожьем: свежие карты боев в Украине

Украинские защитники продолжают сдерживать и отбрасывать оккупантов на разных фронтах

Эвакуация украинских военных с "Азовстали" вызвала проблемы внутри российской информационной кампании о "победах". Призывы нарушить договоренности и запретить возвращение домой раненых военных Украины звучат как в телеграм-каналах, так и на самом высоком уровне, например среди депутатов госдумы.

Эксперты The Institute for the Study of War отмечают, что официальная москва может использовать это для саботажа переговоров и пошла на это чтобы поскорее объявить захват Мариуполя.

При этом ситуация на восточной границе в Сумской области стала напряженной. Со стороны россии пытались прорваться диверсанты, зафиксировали более 70 обстрелов. Южнее, на Донбассе, россия создает условия для битвы за Северодонецк.

Восток Украины

На юге Харьковской области российские военные пытаются улучшить позиции южнее Изюма — безуспешно. Они накапливают резервы для наступления на Славянск. Для этого им также необходимо захватить трассу восточнее Довгенького. Украинские позиции в этом районе под авиаударом россиян, но 17 мая украинская артиллерия достала до российской техники в 15 км от Изюма на север.

Российские войска незначительно продвинулись в захвате трассы на Лисичанск с юга и Бахмут с востока, а также на небольшое расстояние к северу от Попасной. Их интересует трасса на Северодонецк. Восточнее Авдеевки враг пытался наступать, но территориально не продвинулись. Одна из их целей — выйти на трассу Н-15 Запорожье-Донецк — прорвать украинскую оборону им не удалось.

Мариуполь

Украинские военные вывозятся с "Азовстали" на оккупированную территорию, но все ли украинские военные покинули территорию неизвестно. Оккупанты вошли на территорию и начали разминирование.

Харьков

Украинские Силы обороны продолжают теснить россиян к северо-востоку от Харькова. Росвойска пытаются защитить наземные линии коммуникаций к Изюму через Волчанск.

Юг Украины

На южном направлении россии перешла в оборону — они укрепляли позиции бетонными конструкциями и обстреливали позиции украинских военных. Россияне заявили о попытке украинского контрнаступления западнее Донецкой и Днепропетровской области, но ни подтверждения, ни деталей нет. На оккупированных территориях продолжается давление на местное население. Партизанское движение активно — в Мелитополе нашли тела двух оккупантов. Одесская и Николаевская область под обстрелом — враг хочет нарушить транспортное сообщение в регионе.

Как ранее писал "Телеграф", на Донбассе россия серьезно сконцентрировалась — военный аналитик отмечает, что бои идут уже на подступах к Северодонецку. Глава украинского Минобороны также рассказал сколько врагов задействовано против Украины. Цифра перевалила за 160 тысяч, но это количество включает в себя еще и резервы.