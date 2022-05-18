Россияне выбрали цель и продавливают фронт: военный аналитик озвучил тревожные новости

Бои за Донбассе в самом разгаре

Российские оккупанты продолжают оказывать сильное давление на украинских защитников на Донбассе. В частности серьезные бои проходят в районе Северодонецка.

Об этом сообщил аналитик современной войны Том Купер в своем блоге для издания Medium.

Он отметил, что украинские войска продолжают теснить оккупантов к границе в Харьковской области в районе Старицы и вступили в бои с оккупантами в Терновой. Также поступают сообщения, что под ударами находятся российские позиции к востоку от реки Северский Донец в районе населенных пунктов Лосевка и Гонтаревка, а в российских источниках также сообщают, что ВСУ наступают на Вовчанск.

"Не знаю, насколько это правда, но мы точно об этом узнаем в ближайшее время", — написал Купер.

Тем временем, по его словам, вдоль реки Северский Донец проходят беспрерывные артиллерийские обстрелы, но похоже там наступления ни одна сторона не ведет.

Вместе с тем Купер пишет, что российским оккупантам удалось захватить село Сиротине, что является южным пригородом Северодонецка, впрочем, утром в Генштабе сообщили, что их оттуда выдавливают.

Также оккупанты закрепились на руинах Рубежного и взяли под контроль где-то половину Воеводовки.

"Это хорошо демонстрирует, как сильно россияне давят на Северодонецк", — добавил Купер.

Также серьезной ситуация остается у Попасной, где оккупанты за предыдущие дни смогли захватить населенные пункты Александрополье и Новозвановку. Кроме того, они смогли дойти до Пилипчатиного. Купер убежден, что этим они расширили прорыв в линии разграничения на 4-5 км и вскоре могут перейти к маневренной войне.

Как сообщалось ранее, в Минобороны заявили, что российская группировка в Украине насчитывает около 167 тысяч солдат, но эта цифра также включает в себя резервы.