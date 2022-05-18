Росіяни вибрали ціль і продавлюють фронт: військовий аналітик озвучив тривожні новини

Бої за Донбас у самому розпалі

Російські окупанти продовжують чинити сильний тиск на українських захисників на Донбасі. Зокрема, серйозні бої відбуваються в районі Сєверодонецька.

Про це повідомив аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі для видання Medium.

Він зазначив, що українські війська продовжують тіснити окупантів до кордону в Харківській області у районі Стариці та вступили у бої з окупантами у Терновій. Також надходять повідомлення, що під ударами знаходяться російські позиції на схід від річки Сіверський Донець у районі населених пунктів Лосівка та Гонтарівка, а в російських джерелах також повідомляють, що ЗСУ наступають на Вовчанськ.

"Не знаю, наскільки це правда, але ми точно про це дізнаємося найближчим часом", — написав Купер.

Тим часом за його словами, вздовж річки Сіверський Донець проходять безперервний артилерійський обстріл, але схоже там настання жодна сторона не веде.

Водночас Купер пише, що російським окупантам вдалося захопити село Сиротине, що є південним передмістям Сєвєродонецька, втім уранці в Генштабі повідомили, що їх звідти видавлюють.

Також окупанти закріпилися на руїнах Рубіжного та взяли під контроль десь половину Воєводівки.

"Це добре демонструє, як сильно росіяни тиснуть на Сєверодонецьк", — додав Купер.

Також серйозною ситуація залишається у Попасній, де окупанти за попередні дні змогли захопити населені пункти Олександропілля та Новозванівку. Крім того, вони змогли дійти до Пилипчатиного. Купер переконаний, що цим вони розширили прорив у лінії розмежування на 4-5 км, і незабаром можуть перейти до маневрової війни.

Як повідомлялося раніше, в Міноборони заявили, що російське угруповання в Україні налічує близько 167 тисяч солдатів, але ця цифра також включає резерви.